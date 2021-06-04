Защитник ЦСКА Рыков перешёл в «Северсталь»
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Защитник Егор Рыков принял квалификационное предложение «Северстали», сообщается на официальной странице череповецкой команды в «Инстаграме».
24-летний хоккеист перейдёт в череповецкий клуб из ЦСКА.
Таким образом, команда из Москвы не повторила предложение «Северстали». ЦСКА получит денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Рыков набрал 9 (0+9) очков в 49 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф он провёл 16 матчей, в которых отдал одну передачу.
Ранее «Северсталь» покинул ряд игроков, у которых истекли сроки действия контрактов с клубом. Этими хоккеистами стали защитники Вели-Матти Виттасмяки и Шон Лалонд, нападающие Артём Гареев, Денис Вихарев, Якоб Берглунд, Йиндржих Абдул, Кирилл Капустин и Денис Рыбалкин.
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