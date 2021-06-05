Бывший форвард «Донбасса», «Торпедо» и минского «Динамо» Петтерссон завершил карьеру

Бывший нападающий ряда команд КХЛ Фредрик Петтерссон на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры. Он играл за «Донбасс», «Торпедо» и минское «Динамо».

«Я воплощал в жизнь свою мечту последние 16 лет. Чувствую себя счастливым и благодарным за то, что мне удалось работать с тем, что люблю так много лет. Я принял решение уйти из хоккея и начать свой новый путь в жизни.



Хотел бы поблагодарить хоккейный клуб «Фрёлунда» за все хорошие воспоминания и за то, что с самого начала поверил в меня.



Горжусь тем, что на протяжении многих лет меня звали играть и соревноваться за свою страну — Швецию. В детстве это было мечтой, и она сбылась.



Хочу сказать большое спасибо всем моим товарищам по команде, за эти годы я познакомился с некоторыми людьми, ставшими моими лучшими друзьями благодаря хоккею.



Всем замечательным фанатам, клубам и организациям, частью которых я был, спасибо за всё. Я всегда выкладывался на все сто.



Большое спасибо всем моим друзьям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры.



Ясмин, спасибо за то, что ты была рядом со мной в последние годы моей карьеры, ты сделала меня лучше во многих отношениях на льду и за его пределами.



Спасибо, мама и папа, за то, что поверили в меня и позволили мне заниматься тем, что я любил больше всего в детстве. Без вас я бы не был там, где я есть сегодня, и я всегда благодарен за вашу поддержку. Вы сделали всё для меня, и я не мог больше ни о чём просить, вы лучшие, и я так вас люблю!



Всё подходит к концу, но это также начало чего-то нового. Пришло время для новой главы в моей жизни!» — говорится в сообщении.