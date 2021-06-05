Все голы полуфинала ЧМ-2021 между сборными Финляндии и Германии. Видеообзор встречи

Сегодня, 5 июня, на «Арене Рига» в Латвии состоялись полуфиналы чемпионата мира по хоккею. Во втором полуфинале встречались сборные Финляндии и Германии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



На 14-й минуте матча Ииро Пакаринен броском с правого пятака открыл счёт в матче. Ему ассистировали Антон Лунделль и Оливер Каски. На 19-й минуте Ханнес Бьёрнинен получил передачу перед воротами соперника и реализовал выход один в ноль, забив вторую шайбу Финляндии в матче.



На 32-й минуте, играя в большинстве, Маттиас Плахта бросил от синей линии и отыграл одну шайбу немцев.

Напомним, в первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и вышла в финал турнира. Решающий поединок состоится завтра, 6 июня. Начало — в 20:15 мск.



Матч за третье место также состоится 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.



Действующий победитель чемпионата мира – сборная Финляндии, которая победила Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.