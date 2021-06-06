Онлайн-трансляция финала ЧМ-2021 Финляндия — Канада начнётся в 20:15 мск

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 5 июня состоялись полуфинальные матчи, победы в которых одержали сборные Канады и Финляндии.
Сегодня, 6 июня, состоятся финальный матч 84-го чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада. Игра начнётся в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию решающего матча турнира.
Эти команды уже встречались на турнире в Латвии — в последнем матче группового этапа финны по буллитам обыграли канадцев — 3:2 Б.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче ЧМ-2019, проходившего в Словакии, они оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.
Сборная Финляндии является трёхкратным чемпионом мира, канадцы становились сильнейшими на планете 26 раз. Следующее мировое первенство состоится в 2022 году в Финляндии (в двух городах — Хельсинки и Тампере).
- 7 июня 2021
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