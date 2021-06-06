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США — Германия: составы на матч за третье место чемпионата мира

США — Германия: составы на матч за третье место чемпионата мира
Антон Мозговой
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Сегодня, 6 июня, в Риге (Латвия) состоятся решающие матчи чемпионата мира. В 15:15 мск начнётся матч за третье место, в нём встретятся сборные США и Германии. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Сборная США:

Петерсен
Робертсон — Мур — Гарланд, Воланин — Хелликсон;
Робинсон — Блэквелл — Лабанк, Джонс — Теннисон;
Донато — Томпсон — Руни, Мэки — Уайдман;
Друри — Бойл — Шмелевски, Шиа — Кленденинг.

Сборная Германии:

Нидербергер
Нёбельс — Райхель — Пфёдерль, Мюллер — Зайдер;
Айзеншмид — Плахта — Кагун, Хольцер — Мюллер;
Кунхакль — Лойбль — Ридер; Вагнер — Новак;
Краммер — Кастнер — Петерка; Биттнер — Гаванке.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча США — Германия.

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Онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2021 США — Германия начнётся в 15:15 мск
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