США — Германия: составы на матч за третье место чемпионата мира

Сегодня, 6 июня, в Риге (Латвия) состоятся решающие матчи чемпионата мира. В 15:15 мск начнётся матч за третье место, в нём встретятся сборные США и Германии. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Сборная США:

Петерсен

Робертсон — Мур — Гарланд, Воланин — Хелликсон;

Робинсон — Блэквелл — Лабанк, Джонс — Теннисон;

Донато — Томпсон — Руни, Мэки — Уайдман;

Друри — Бойл — Шмелевски, Шиа — Кленденинг.



Сборная Германии:

Нидербергер

Нёбельс — Райхель — Пфёдерль, Мюллер — Зайдер;

Айзеншмид — Плахта — Кагун, Хольцер — Мюллер;

Кунхакль — Лойбль — Ридер; Вагнер — Новак;

Краммер — Кастнер — Петерка; Биттнер — Гаванке.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча США — Германия.