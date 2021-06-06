Главный тренер сборной России Валерий Брагин представил отчёт по ЧМ-2021

Главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что тренерский штаб команды предоставил отчёт по итогам выступления на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная в четвертьфинале уступила команде Канады со счётом 1:2 ОТ.
После чемпионата мира мы в штабе сделали первые выводы, проанализировали подготовку команды к чемпионату мира. Такие отчёты мы делаем после каждого турнира. Борис Петрович Михайлов поднял тему в СМИ. Мы уважаем мнение именитого игрока и тренера и поэтому решили сделать этот отчёт публичным. План подготовки к чемпионату мира был составлен из четырёх микроциклов, объём нагрузок был распределён между ними, чтобы вывести команду на пик формы по ходу турнира по нарастающей», — цитирует Брагина РИА «Новости».
- 7 июня 2021
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