Три российских судьи будут работать на матче финала ЧМ-2021 между Канадой и Финляндией
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Российский арбитр Евгений Ромасько будет обслуживать финальный матч чемпионата мира между Финляндией и Канадой в качестве главного. Россияне Никита Шалагин и Глеб Лазарев будут линейными судьями на этом матче.
Финальная встреча состоится 6 июня и начнётся в 20:15 мск.
На пути к финалу Финляндия обыграла в плей-офф Чехию (1:0) и Германию (2:1), Канада выбила из турнира Россию (2:1, ОТ) и США (4:2).
Напомним, что в матче за третье место сборная США обыграла Германию со счётом 6:1. Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия). В финальном матче, который начнётся сегодня в 20:15 мск, сборная Финляндии встретится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.
Новость по темеРасписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021 на 6 июня
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