Хенрик забросил в большинстве и сравнял счёт в финале. Его шайбу во 2-м периоде отменили

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. К 53-й минуте счёт в матче равный – 2:2.

На 53-й минуте канадцы шикарно реализовали большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счёт. Напомним, что во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.

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Эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в Словакии в 2019 году, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.