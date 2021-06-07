Комтуа: помню, что писали люди в комментариях о составе сборной Канады на ЧМ-2021

Нападающий сборной Канады Максим Комтуа высказался о победе своей команды на ЧМ-2021 по хоккею.

«Из-за коронавируса это особенное золото. Мы столкнулись со многими трудностями. Помню, как опубликовали состав сборной Канады на ЧМ, и что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав. Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото.

Мы знали, что надо будет забивать в большинстве. Финны здорово играли в равных составах, у нас особо не получалось создавать в формате «пять на пять». Знали, что большинство надо обязательно реализовывать. Обсуждали ещё в прошлом матче, когда мне спускают шайбу вниз, Хенрик должен быть в нужном месте в нужное время. Я знал, где он будет, может это связка из «Анахайма», но он был там и забил важный гол, вернул нас в игру. Это стало ключевым моментом, мы увели игру в овертайм и смогли выиграть», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.