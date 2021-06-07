Нападающий сборной Канады: против нас все показывают свою лучшую игру

Нападающий сборной Канады Максим Комтуа ответил на вопрос о давлении на команду на ЧМ-2021 по хоккею.

«На нас не было большого давления, потому что в Канаде ЧМ особо не освещался? Когда играешь за Канаду, давление всегда есть. Даже если бы мы стартовали с трёх побед, на нас тоже было бы давление. Мы проиграли первые три матча, на нас всё равно было давление. Против нас все показывают свою лучшую игру, это лучшее, что может быть в игре за Канаду. Надо показывать свою лучшую игру в каждом матче, и по ходу турнира мы смогли это сделать. Сегодня провели свой лучший матч, снова отыгрались, довели дело до конца», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

6 июня завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.