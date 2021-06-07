Стечер: Канаду списали со счетов после трёх матчей, но мы не переставали верить

Защитник национальной команды Канады Трой Стечер высказался о победе сборной на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Нас списали со счетов после первых трёх матчей, но мы не переставали верить. В нашей команде не было больших звёзд, но мы сплотились, и у меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность каждому в этой команде за старания и жертвы, которые они принесли», — приводит слова Стечера журналист Рик Даливал в своём «твиттере».

6 июня завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.