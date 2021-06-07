Николишин — о поражении в матче с Канадой: все оправдания — это в пользу бедных

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу сборной Канады в финале чемпионата мира — 2021 с Финляндией (3:2 ОТ).



«Для меня состав сборной Канады был абсолютно понятным: я знал каждого игрока, который приехал на турнир. Если кто-то этих игроков не знал — это их проблемы. Ничего удивительного в их победе нет.



Не имеет никакого значения, как канадцы выступали на групповом этапе. Кто выиграл чемпионат? Они стали чемпионами мира — это самое главное.



Все оправдания — это в пользу бедных. Если мы хотим быть бедными, то можно искать оправдания в том, что сборная России проиграла будущим чемпионам. Если мы не хотим быть бедными, то надо работать, искать и исправлять ошибки и добиваться результатов», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.