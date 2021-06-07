Руководитель «Авангарда» рассказал о подробностях перехода Ковальчука в омский клуб

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов поделился подробностями перехода в омский клуб форварда Ильи Ковальчука.



«По осени мы поняли, что в «Авангарде» нет духа, нет нужной атмосферы. Мы проиграли, например, слишком много овертаймов, было очевидно, что нужно что-то делать. Я предложил Волкову позвонить Ковальчуку, он как раз был без клуба. Сначала я позвонил Илье, получил предварительное согласие, а затем уже Алексей обговорил все детали контракта.



Окончательно я понял, что приобретение Ковальчука себя оправдало, когда он забил победный гол в четвёртом матче в Екатеринбурге. Именно тогда я понял, что вокруг него сложилась такая аура, что он всё может.



Серия с «Ак Барсом» — эпичная, уникальная. Я никогда не проживал такого. Мы выиграли её, но нам больше повезло. Тот самый дух нам и помог, каждый выполнял своё дело. Тот же Ковальчук сказал ребятам, чтобы они не обращали внимания на судейство, и его послушали. Мне кажется, информационной войны не было с Казанью, разве что определённые вбросы. Это часть большого спорта, мы пытались соревноваться не только на хоккейной площадке», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».