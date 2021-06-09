Андрей Василевский прокомментировал потрясающий сейв в матче с «Каролиной»

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отреагировал на победу в серии с «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли (2:0, 4-1).
«Чтобы выиграть матч плей-офф, нужны усилия всех. Это не могут быть усилия только одного или двух парней. Другие ребята должны выкладываться на полную каждый вечер. Даже в предыдущем матче я пропустил четыре, но мы забили шесть. В этой встрече мы забили два и ничего не пропустили. Так что это отличная командная работа.
Выход «два в одного» и бросок Трочека? Иногда ошибки случаются, это одна из них. Я просто старался играть как обычно в ситуации «два на одного», старался как можно быстрее переместиться. Парень удачно бросил. Не знаю, я просто пытался на это отреагировать. Это был своего рода неуклюжий наклбол (бросок, при котором шайба отклоняется от первоначальной траектории. — Прим.«Чемпионата»). Кажется, я прикоснулся к шайбе ловушкой или частью формы. Я даже не помню», — приводит слова Василевского официальный сайт «Тампы».
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
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