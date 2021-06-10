Нападающий сборной Казахстана Лихотников: предложения от «Барыса» пока не поступало

Нападающий сборной Казахстана Артём Лихотников поделился впечатлениями от чемпионата мира в Риге и рассказал о ближайших перспективах в карьере.



«Сейчас очень хороший шанс для многих готовых ребят, которые хотят проявить себя в КХЛ, сказать своё слово. В том числе и меня. Мы показали, что можем и хотим играть на таком уровне. Недавно вернулись домой, пока предложения от „Барыса“ не поступало.



В клубе сделают анализ и вместе с тренерским штабом поймут, какую команду будут строить на следующий сезон. Ведь многие ребята покинули клуб. Если предложат контракт в КХЛ, конечно, приоритетом будет дом. Хотелось бы остаться на родине, но это хоккейная жизнь, и мы не знаем, что будет завтра.



Турнир открыл новые возможности, сейчас нужно всё проанализировать и сделать лучший для себя выбор. Я рад тому, что оказался в команде, получил возможность играть на чемпионате мира и представлять Казахстан. Для меня это большая честь», — цитирует Лихотникова блог «Казахстанский спорт» на сайте Sports.ru.

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