Кэссиди: «Айлендерс» не просто так выпускали Пажо против звена Бержерона

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6), по итогам которого «Бостон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли.

«Они очень хорошо играют на этой арене. Здесь они играют лучше в обороне, чем у нас. Не знаю, почему так происходит. Иногда это просто энергия, разные матчапы. На это могут влиять многие факторы. Они знали, что если чётко сыграют, то получат больший шанс на победу. Вероятно, соперник не хотел играть в открытый хоккей и обмениваться шансами, а качественные оборонительные игроки у них есть. В этом плане их немного недооценивают. Пажо, например, играет очень хорошо. Они не просто так выпускали его против звена Бержерона», – цитирует Кэссидиофициальный сайт НХЛ натрусивший языке.