Уилер: в НХЛ 31 команда, и «Виннипег» вошёл в число восьми лучших. Это многое значит

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер подвёл итоги сезона, а также рассказал о задачах команды на межсезонье.
«В лиге 31 команда, и мы вошли в число восьми лучших. Это многое значит. Самое сложное заключается в том, чтобы сформировать костяк команды, который должен определять её лицо и характер. Эти ребята должны помогать ей в тяжёлых ситуациях.
Мне кажется, что такой костяк у нас есть. И это шаг в верном направлении. Начинать нужно с вратаря, а затем строить команду вокруг тех, кому сейчас около 25 лет или старше. На это нужно направить все усилия. В НХЛ действует потолок зарплат, и сделать это в межсезонье не так просто. Я говорю о том, как подобрать игроков, которые помогли бы лидерам. Эту задачу нам предстоит решить этим летом», — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Виннипег» обыграл «Эдмонтон» (4-0), но во втором уступил с тем же счётом «Монреаль Канадиенс».
- 10 июня 2021
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
08:53
-
08:47
-
08:40
-
08:33
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
06:21
-
06:12
-
05:51
-
05:20
-
05:02
-
03:19
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:39
-
23:21
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:13
-
21:53
-
21:23
-
20:49
-
20:34
-
20:02