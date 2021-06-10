Уилер: в НХЛ 31 команда, и «Виннипег» вошёл в число восьми лучших. Это многое значит

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер подвёл итоги сезона, а также рассказал о задачах команды на межсезонье.

«В лиге 31 команда, и мы вошли в число восьми лучших. Это многое значит. Самое сложное заключается в том, чтобы сформировать костяк команды, который должен определять её лицо и характер. Эти ребята должны помогать ей в тяжёлых ситуациях.

Мне кажется, что такой костяк у нас есть. И это шаг в верном направлении. Начинать нужно с вратаря, а затем строить команду вокруг тех, кому сейчас около 25 лет или старше. На это нужно направить все усилия. В НХЛ действует потолок зарплат, и сделать это в межсезонье не так просто. Я говорю о том, как подобрать игроков, которые помогли бы лидерам. Эту задачу нам предстоит решить этим летом», — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Виннипег» обыграл «Эдмонтон» (4-0), но во втором уступил с тем же счётом «Монреаль Канадиенс».