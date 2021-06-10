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Рид Буше продолжит выступать в КХЛ, игрок определился со своим будущим

Рид Буше продолжит выступать в КХЛ, игрок определился со своим будущим
Никита Паглазов
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Хоккейный агент Алёша Пилко, ведущий дела американского форварда Рида Буше сообщил о том, что игрок определился с новой командой.

По информации «Чемпионата», новым клубом нападающего станет команда Континентальной хоккейной лиги, он не уедет в Северную Америку.

«Рид Буше определился со своим будущим. Скоро будет больше информации», — сообщил в «твиттере» Пилко.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Буше выступал в составе омского «Авангарда» и стал главным бомбардиром и снайпером команды в регулярном сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре при показателе полезности «+11».

Американец стал четвёртым бомбардиром в плей-офф, набрав 17 (8+9) очков в 21 матче при показателе полезности «+4». Буше стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в прошедшем сезоне.

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