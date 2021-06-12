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Ягр отказался от предложения премьера Чехии стать лицом кампании по пропаганде вакцинации

Ягр отказался от предложения премьера Чехии стать лицом кампании по пропаганде вакцинации
Владимир Лаевский
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Второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр отказался от предложения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша стать лицом кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса среди населения страны.

«Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказался участвовать в пропаганде вакцинации. Он аргументировал это тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу», — приводит слова заместителя министра здравоохранения республики Мартины Вашаковой Czech Radio.

Сообщается, что 49-летний хоккеист и владелец клуба «Кладно» пока не планирует прививаться от коронавируса. Сам Ягр эту тему комментировать не хочет.

Чешские власти стремятся к тому, чтобы процесс вакцинации охватил не менее 70% жителей республики, население которой составляют 10,7 млн граждан.

Процесс вакцинации был начат 27 декабря прошлого года. Прививки сделаны 4,3 млн человек.

За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 1,66 млн человек, из них больше 30 тыс. скончались от осложнений.

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