Ягр отказался от предложения премьера Чехии стать лицом кампании по пропаганде вакцинации

Второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр отказался от предложения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша стать лицом кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса среди населения страны.
«Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказался участвовать в пропаганде вакцинации. Он аргументировал это тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу», — приводит слова заместителя министра здравоохранения республики Мартины Вашаковой Czech Radio.
Сообщается, что 49-летний хоккеист и владелец клуба «Кладно» пока не планирует прививаться от коронавируса. Сам Ягр эту тему комментировать не хочет.
Чешские власти стремятся к тому, чтобы процесс вакцинации охватил не менее 70% жителей республики, население которой составляют 10,7 млн граждан.
Процесс вакцинации был начат 27 декабря прошлого года. Прививки сделаны 4,3 млн человек.
За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 1,66 млн человек, из них больше 30 тыс. скончались от осложнений.
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