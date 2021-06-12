Тротц: «Айлендерс» снова предстоит сыграть против чемпиона

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что в команде не думали о встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» до момента, пока «Айлендерс» не вышли на «Тампу».
«У нас не было ни одного разговора о «Тампе», ни одного. В начале этого пути мы хотели обыграть «Питтсбург». Нам это удалось, и следующей целью оказался «Бостон». А теперь нам снова предстоит сыграть против чемпиона», – цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Стэнли-2021. Первая встреча состоится 13 июня и начнётся в 22:00 мск.
По ходу плей-офф «Айлендерс» выбили из розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз», «Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз».
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