Форвард «Айлендерс»: в начале сезона мы ожидали, что будем в полуфинале
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин поделился ожиданиями от серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли.
«В начале этого сезона мы ожидали, что будем здесь. Вы все решаете, кто фаворит, кто аутсайдер, но мы ожидали, что будем здесь», – цитирует Мартина журналист Артур Стэйпл.
Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Стэнли-2021. Первая встреча состоится 13 июня и начнётся в 22:00 мск.
Регулярный чемпионат «островитяне» завершили на четвёртом месте в таблице Восточного дивизиона. В плей-офф «Айлендерс» выбили из розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз», «Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз».
Новость по темеТротц: «Айлендерс» снова предстоит сыграть против чемпиона
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:00
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
15:55
-
15:34
-
15:17
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам