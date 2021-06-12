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Форвард «Айлендерс»: в начале сезона мы ожидали, что будем в полуфинале

Форвард «Айлендерс»: в начале сезона мы ожидали, что будем в полуфинале
Георгий Горностаев
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин поделился ожиданиями от серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли.

«В начале этого сезона мы ожидали, что будем здесь. Вы все решаете, кто фаворит, кто аутсайдер, но мы ожидали, что будем здесь», – цитирует Мартина журналист Артур Стэйпл.

Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Стэнли-2021. Первая встреча состоится 13 июня и начнётся в 22:00 мск.

Регулярный чемпионат «островитяне» завершили на четвёртом месте в таблице Восточного дивизиона. В плей-офф «Айлендерс» выбили из розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз», «Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз».

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