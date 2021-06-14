Вратарь «Монреаля» Прайс рассказал, как нужно играть против голкипера «Вегаса» Флёри

Вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс в преддверии полуфинальной серии Кубка Стэнли с клубом «Вегас Голден Найтс» поделился мнением о голкипере «рыцарей» Марке-Андре Флёри.



«Потрясающий голкипер, замечательный парень. Я несколько раз катался с ним. Его отношение к делу говорит само за себя.



Полагаю, что уже нет секретов, как надо играть против него. Нужно создавать трафик перед его воротами, активно работать на пятачке. Его послужной список говорит сам за себя.



Сейчас наступает самый захватывающий и сложный в психологическом плане этап. Поэтому играть так интересно», — приводит слова Кэри Прайса официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.