Брейден Пойнт прокомментировал столкновение с Семёном Варламовым в матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) прокомментировал эпизод из первого периода.

На 14-й минуте матча российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов получил повреждение в результате столкновения с форвардом «Тампы». Судьи наказали форварда «молний» малым штрафом за блокировку, который спустя 20 секунд реализовал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. Сам же Варламов покинул лёд для проверки на получение возможного сотрясения медицинским штабом, его заменил соотечественник Илья Сорокин. Однако в начале второго периода Варламов всё же вернулся в ворота «Айлендерс», за время его отсутствия Сорокину удалось отразить шесть бросков.

«Всё произошло настолько быстро, что я даже не могу никого винить за своё удаление. Я просто рад, что никто не получил травму, потому что видеть подобные столкновения неприятно», — приводит слова Пойнта журналист Брайан Комптон.