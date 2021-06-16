Хедман — о Кучерове: залог победы? Несколько невероятных трюков парня под номером 86

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением об игре, отметив нападающего Никиту Кучерова.
«Что стало залогом победы? Конечно, мы сделали меньше ошибок. Плюс мы были быстрее, чем в первом матче, лучше комбинировали. Ну и несколько невероятных трюков парня под номером 86, который придумал два первых гола», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в составе «Тампы» под 86 номером выступает форвард Никита Кучеров. Во втором полуфинальном матче серии с «Айлендерс» россиянин оформил ассистентский хет-трик.
По итогам матча Кучеров и Хедман вошли в топ-3 лучших игроков. Кучеров занял первое место, Хедман оформил «гол+пас» и расположился на третьей строчке.
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