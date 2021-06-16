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Генменеджер «Бостона»: мы можем пойти на риск, сделав ставку на Свеймана и Владаржа

Генменеджер «Бостона»: мы можем пойти на риск, сделав ставку на Свеймана и Владаржа
Владимир Лаевский
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Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини высказался касательно ситуации с голкиперами команды.

«Нам нужно принять решение. Мы можем выйти на рынок, чтобы найти вратаря, который, с нашей точки зрения, будет сильнее Джереми Свеймана и Даниэля Владаржа или, по крайней мере, опытнее.

Или мы можем пойти на определённый риск, сделав ставку на этих голкиперов. Это очень серьёзная ответственность. Будьте уверены, чрезвычайно серьёзная», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее стало известно, что вратарю Туукке Раску предстоит операция на бедре. Он сможет вернуться на лёд в январе или феврале 2022 года.

Отметим, что 28 июля 34-летний игрок может получить статус неограниченно свободного агента.

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