Генменеджер «Бостона»: мы можем пойти на риск, сделав ставку на Свеймана и Владаржа

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини высказался касательно ситуации с голкиперами команды.



«Нам нужно принять решение. Мы можем выйти на рынок, чтобы найти вратаря, который, с нашей точки зрения, будет сильнее Джереми Свеймана и Даниэля Владаржа или, по крайней мере, опытнее.



Или мы можем пойти на определённый риск, сделав ставку на этих голкиперов. Это очень серьёзная ответственность. Будьте уверены, чрезвычайно серьёзная», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее стало известно, что вратарю Туукке Раску предстоит операция на бедре. Он сможет вернуться на лёд в январе или феврале 2022 года.



Отметим, что 28 июля 34-летний игрок может получить статус неограниченно свободного агента.