Прайс: Питри — большая часть «Монреаля». Он провёл великолепный матч
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о возвращении в состав защитника Джеффа Питри перед второй встречей полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).
«Он выглядит страшно. Но очевидно, что он — большая часть нашей команды, и сегодня он провёл великолепный матч», — сказал Прайс об одноклубнике.
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1, а Джефф Питри отдал одну результативную передачу.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
В третьем матче серии команды сыграют 19 июня в 3:00 мск.
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