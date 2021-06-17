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Прайс: Питри — большая часть «Монреаля». Он провёл великолепный матч

Прайс: Питри — большая часть «Монреаля». Он провёл великолепный матч
Георгий Горностаев
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о возвращении в состав защитника Джеффа Питри перед второй встречей полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).

«Он выглядит страшно. Но очевидно, что он — большая часть нашей команды, и сегодня он провёл великолепный матч», — сказал Прайс об одноклубнике.

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1, а Джефф Питри отдал одну результативную передачу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.

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В третьем матче серии команды сыграют 19 июня в 3:00 мск.

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