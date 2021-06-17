Кучеров — о реабилитации: было тяжело. Приходил домой и думал, что завтра ждёт то же самое

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о травме бедра, операции и последующей реабилитации, из-за которой он пропустил регулярный чемпионат-2020/2021.
«Было тяжело. Приходишь домой после игры, у ребят всё хорошо, а ты думаешь, что завтра тебя ждёт всё то же самое. Настроение от этого не повышается.
Никто не хочет пропускать целый сезон. Спросите любого игрока. И я не хотел этого, но мне потребовалась операция. Затем была реабилитация. Я восстановился к началу плей-офф.
Я был в семье, видел, как растёт сын. Это помогло мне немного отвлечься от хоккея, подумать о чём-то другом. Я стал сильнее в психологическом плане», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Тампа» в полуфинале Кубка Стэнли играет с «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии – 1-1. Третий матч состоится в пятницу, 18 июня. Начало – в 3:00 мск.
- 17 июня 2021
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