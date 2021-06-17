Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров — о реабилитации: было тяжело. Приходил домой и думал, что завтра ждёт то же самое

Кучеров — о реабилитации: было тяжело. Приходил домой и думал, что завтра ждёт то же самое
Никита Паглазов
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о травме бедра, операции и последующей реабилитации, из-за которой он пропустил регулярный чемпионат-2020/2021.

«Было тяжело. Приходишь домой после игры, у ребят всё хорошо, а ты думаешь, что завтра тебя ждёт всё то же самое. Настроение от этого не повышается.

Никто не хочет пропускать целый сезон. Спросите любого игрока. И я не хотел этого, но мне потребовалась операция. Затем была реабилитация. Я восстановился к началу плей-офф.

Я был в семье, видел, как растёт сын. Это помогло мне немного отвлечься от хоккея, подумать о чём-то другом. Я стал сильнее в психологическом плане», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа» в полуфинале Кубка Стэнли играет с «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии – 1-1. Третий матч состоится в пятницу, 18 июня. Начало – в 3:00 мск.

Новость по теме
Коулман: Кучеров — особенный, уникальный хоккеист
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021