Спортивный директор «Спартака»: Евенко компенсирует недостаток скорости игрой в обороне

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал подписание контракта с белорусским экс-защитником челябинского «Трактора» Олегом Евенко.

«Олег — большой защитник оборонительного и силового плана. Успешно компенсирует недостаток скорости дисциплинированной игрой в обороне. Он играет в жёсткой манере и способен постоять за партнёров», — приводит слова Романа Беляева официальная страница красно-белых в «Твиттере».

Ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с белорусским защитником «Трактора» Олегом Евенко. С двухметровым 30-летним игроком обороны заключено соглашение до 30 апреля 2022 года.



Минувший сезон хоккеист провёл в составе «Трактора», он принял участие в 43 встречах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0».