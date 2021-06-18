Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» может остаться без главного тренера в серии с «Вегасом»

«Монреаль» может остаться без главного тренера в серии с «Вегасом»
Владимир Лаевский
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» может остаться без главного тренера в плей-офф, сообщает Sportsnet.

«Канадиенс» отменили утреннюю пресс-конференцию Доминика Дюшарма из-за нарушений в его COVID-тесте. Главный тренер «Монреаля» был изолирован дома. Он проведёт ещё один тест сегодня, 18 июня.

Третий матч серии «Монреаля» и «Вегас Голден Найтс» начнётся ближайшей ночью в 03:00 мск.

Напомним, во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.

Ранее в серии «Голден Найтс» обыграл «Канадиенс» со счётом 4:1.

Новость по теме
Дебур: о 4-0 в серии с «Монреалем» говорили те же, кто считал, что «Колорадо» выметет нас
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021