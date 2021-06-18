«Монреаль» может остаться без главного тренера в серии с «Вегасом»
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«Монреаль Канадиенс» может остаться без главного тренера в плей-офф, сообщает Sportsnet.
«Канадиенс» отменили утреннюю пресс-конференцию Доминика Дюшарма из-за нарушений в его COVID-тесте. Главный тренер «Монреаля» был изолирован дома. Он проведёт ещё один тест сегодня, 18 июня.
Третий матч серии «Монреаля» и «Вегас Голден Найтс» начнётся ближайшей ночью в 03:00 мск.
Напомним, во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
Ранее в серии «Голден Найтс» обыграл «Канадиенс» со счётом 4:1.
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