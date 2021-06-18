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Дмитрий Орлов: по возможности смотрю футбольные Евро или ЧМ. Чувствую накал и мастерство

Дмитрий Орлов: по возможности смотрю футбольные Евро или ЧМ. Чувствую накал и мастерство
Владимир Лаевский
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов заявил, что старается следить за крупными футбольными турнирами.

«По возможности смотрю Евро или чемпионат мира, чувствуются накал и мастерство. Смотрю и Лигу чемпионов, даже с ребятами вместе собираемся посмотреть.

Мало реализуют пенальти на Евро? Моё мнение: вратари вытаскивают пенальти, потому что совершенствуются, стали меньше гадать. Все прыгучие рослые ребята, и поэтому такой результат», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В матче 3-го тура Евро-2020 сборная России сыграет с Данией. Матч пройдёт 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.

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