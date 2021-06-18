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Номинант на «Кинг Клэнси Трофи» Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе»

Номинант на «Кинг Клэнси Трофи» Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе»
Владимир Лаевский
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Нападающий Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе Шаркс», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Отмечается, что клуб разрешил игроку вести переговоры с другими командами.

28 июля игрок может получить статус неограниченно свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний Гэбриэл принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.

Ранее Гэбриэл был номинирован Национальной хоккейной лигой на «Кинг Клэнси Трофи». Кроме него, на приз претендовали голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн. В итоге награда досталась финскому вратарю «хищников».

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