Номинант на «Кинг Клэнси Трофи» Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе»
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Нападающий Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе Шаркс», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Отмечается, что клуб разрешил игроку вести переговоры с другими командами.
28 июля игрок может получить статус неограниченно свободного агента.
В текущем сезоне 28-летний Гэбриэл принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.
Ранее Гэбриэл был номинирован Национальной хоккейной лигой на «Кинг Клэнси Трофи». Кроме него, на приз претендовали голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн. В итоге награда досталась финскому вратарю «хищников».
Новость по темеСтали известны три претендента на «Кинг Клэнси Трофи»
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