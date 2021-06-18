Номинант на «Кинг Клэнси Трофи» Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе»

Нападающий Кёртис Гэбриэл, скорее всего, покинет «Сан-Хосе Шаркс», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



Отмечается, что клуб разрешил игроку вести переговоры с другими командами.



28 июля игрок может получить статус неограниченно свободного агента.



В текущем сезоне 28-летний Гэбриэл принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.

Ранее Гэбриэл был номинирован Национальной хоккейной лигой на «Кинг Клэнси Трофи». Кроме него, на приз претендовали голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн. В итоге награда досталась финскому вратарю «хищников».