Форвард «Монреаля» — об игре Прайса: вы сами всё видели. Это было невероятно

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон поделился мнением о победе в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1) и выделил игру вратаря команды Кэри Прайса.



«Вы сами всё видели: это было невероятно. Не только для нас, наблюдавших за игрой Кэри, но и для болельщиков. На протяжении всего матча он держал нас в игре. Без его перформанса мы сейчас обсуждали бы совсем другие вещи и другой исход.



Пропустив в начале третьего периода, мы поняли, что нужно поднажать. Со вторым голом в концовке основного времени нам, безусловно, очень повезло, но в овертайме было видно, насколько больше у нас было энергии, чем у соперников.



Этот матч вполне может придать нам уверенности. Конечно, первые два периода получились совсем не такими, как нам хотелось, но, даже когда стало совсем тяжело, мы продолжали играть в силовой хоккей, активно действовать в форчеке, и к середине третьего периода у нас стало что-то получаться. А в овертайме соперники уже выглядели сильно уставшими и мы сумели их дожать», — приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме Прайс стал 1-й звездой матча с «Вегасом». Он отразил 43 броска