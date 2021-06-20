Варламов вышел на второе место по победам в матчах плей-офф НХЛ в составе «Айлендерс»

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. Для Варламова одержанная победа стала 17-й в плей-офф в составе «Айлендерс», что является вторым результатом в истории клуба. Семён повторил достижение Гленна Рёша.

Клубный рекорд принадлежит Билли Смиту, выигравшему 88 матчей. В пятёрку лучших также входят Келли Хруди и Гленн Хили, одержавшие по 10 побед. Ещё один российский вратарь «островитян» Илья Сорокин занимает седьмое место, выиграв четыре матча в этом плей-офф.