Стэмкос: никогда не хочешь вести себя неуважительно с соперником, но мы заслужили победу

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги встречи в полуфинале Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:0, 3-2).



«Мой гол на первой минуте? Когда что-то хорошее случается в начале игры, будь то гол или передача, это придаёт тебе уверенности на весь матч. Мы своим звеном говорили о том, что хотим быть лучше, и сегодня мы точно играли лучше. Но что важнее, что это придало искру всей команде, здорово, что мы смогли развить успех.



Почему восьмой гол праздновали сдержанно? Никогда не хочешь вести себя неуважительно по отношению к сопернику. Будь то шестой, седьмой или восьмой гол, мы хотим продолжать выкладываться на 100%. Мы уважаем соперника. Будем честными, никто не ожидал, что матч закончится со счётом 8:0. Но мы заслужили всё, что получили сегодня, потому что играли правильно. И сейчас мы получим отчаянного соперника, потому что у них гордая команда. Мы знаем, что их домашняя арена будет ходить ходуном, будет классная атмосфера. А мы сегодня фокусировались на своей игре, 1:0 или 8:0, в конечном счёте важна только победа», — рассказал Стэмкос.

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