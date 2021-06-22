«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Пестушко

Нападающий Максим Пестушко подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.



В прошедшем сезоне Пестушко выступал за фарм-клуб «Ак Барса» — «Барс», выступающий в Высшей хоккейной лиге. По итогам регулярного чемпионата хоккеист провёл девять матчей и отдал в них четыре результативные передачи.

Ранее форвард выступал за «Нефтехимик», московское «Динамо», «Авангард», «Югру» и «Северсталь». За главную команду «Ак Барса» нападающий не сыграл ни разу.

По итогам прошлого сезона «Барс» занял 10-е место в таблице ВХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил петербургскому «Динамо».