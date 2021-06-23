Беннинг – о назначении братьев Сединых: они внесут ценный вклад и укрепят наш персонал

Генеральный директор «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о назначении братьев Хенрика и Даниэля Сединых на пост специальных советников гендиректора.



«Хоккейный интеллект и опыт Хенрика и Даниэля исключительны. Мы всегда были открыты к общению с тех пор, как они завершили игровые карьеры. Это студенты игры, жаждущие учиться, они внесут ценный вклад и укрепят наш персонал. Мы очень рады добавить их знания и страсть к игре и позволить им начать следующий этап своей карьеры вместе с нами», – цитирует Беннинга официальный сайт «Кэнакс».



Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс». После завершения карьеры клуб вывел из обращения номера хоккеистов.



Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

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