«Автомобилист» показал новый шлем голкипера Шикина с лосем

«Автомобилист» на официальной странице в «Инстаграме» представил новый шлем голкипера Дмитрия Шикина.
Он выполнен в цветах екатеринбургского клуба. На маске изображены эмблема «Автомобилиста» и лось, являющийся талисманом команды.
«Цвета клуба, эмблема, талисман — идеальное сочетание. Маска Дмитрия Шикина к сезону-2021/2022 полностью готова!» — говорится в сообщении.
Напомним, Шикин перешёл в екатеринбуржский клуб 12 мая из «Куньлуня». В прошлом сезоне голкипер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с показателем надёжности 90,6%.
Шикин дебютировал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2009/2010 в составе хабаровского «Амура». Сезоны-2011/2012 и 2012/2013 вратарь провёл в Высшей хоккейной лиге в составе команды ХК ВМФ. 22 декабря 2013 года Дмитрий Шикин дебютировал в КХЛ в составе СКА. Сезон-2014/2015 Шикин начинал в подмосковном «Атланте», а заканчивал в «Сочи». В составе сочинского клуба Дмитрий в 2015 году впервые сыграл в Кубке Гагарина, проведя три матча (надёжность 92,5%).
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