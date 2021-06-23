Генеральный менеджер минского «Динамо» рассказал, чем Тейлор Бек может быть полезен клубу

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович оценил подписание форварда Тейлора Бека, рассказал про его сильные стороны и о том, чем он будет полезен белорусской команде.



«Тейлор Бек будет полезен при построении команды — он один из лучших игроков лиги при игре в большинстве, причём он обладает прекрасным балансом главных качеств разыгрывающего и бросающего нападающего. Умеет найти быстрое и неординарное решение при игре в неравных составах, хорошо видит площадку», — приводит слова Бека официальная страница минчан в телеграм-канале.

Напомним, ранее канадский нападающий, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург», подписал контракт с минским «Динамо».

В сезоне-2020/2021 Бек провёл 56 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 43 очка: забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф 30-летний канадец сыграл в 12 играх и набрал 10 баллов (4+6) при показателе полезности «-4».