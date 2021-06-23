Зейджак: Ламорелло всегда на шаг впереди всех. Его уверенность передаётся «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Зейджак поделился мнением о генеральном менеджере команды Лу Ламорелло. 78-летний функционер стал лауреатом премии «Джим Грегори Эворд» как лучший генменеджер минувшего регулярного сезона в НХЛ.



«Посмотрите на его заслуги, и всё станет понятно. Он всегда на шаг впереди всех. Надо отдать ему должное в этом.



Он верит в то, что делает, и эта уверенность передаётся его сотрудникам и хоккеистам», — приводит слова Зейджака официальный сайт НХЛ на русском языке.

В регулярном чемпионате «Айлендерс» Ламорелло заняли четвёртое место в Восточном дивизионе. В плей-офф команда из Нью-Йорка дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где сейчас сражается с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и проигрывает действующему чемпиону НХЛ (2-3).