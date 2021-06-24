Тротц – о победе над «Тампой»: такие моменты надолго остаются в памяти

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился эмоциями от победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 3-3).

«Такие моменты надолго остаются в памяти, когда ты видишь, как в раздевалке все поддерживают друг друга, когда фанаты дают энергию, когда твой игрок забивает в овертайме, и все приходят в восторг. Эти моменты и создают большую историю клуба. Но мы не находимся в эйфории, а думаем, как в серии с «Тампой» взять еще один матч», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.



В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.