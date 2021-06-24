М. Воробьёв: сезон ушёл на адаптацию, но я готов помогать команде и приносить пользу

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о готовности к новому сезону. Концовку регулярного чемпионата КХЛ-2020/2021 форвард пропустил из-за травмы.

«Полностью готов работать. На самом деле уже месяц работаю с тренером по ОФП, функционально восстановился, осталось вернуть прежний объём мышц на ноге. В ближайшее время в Уфу из Финляндии приедет тренер «Салавата Юлаева» по физподготовке, обсудим с ним все детали подготовки. К открытию тренировочного лагеря должен быть в оптимальном состоянии.

Прошлый сезон? Честно скажу, он получился очень средним. 13 очков в 33 матчах – для меня это не лучшие показатели, может, только на вбрасываниях удавалось команде стабильно помогать. Понятно, что сезон был скомкан из-за травмы и пандемии, не было полноценной подготовки и зрителей на трибунах, к чему в психологическом плане после Северной Америки пришлось привыкать. Впрочем, всё это скорее отговорки.

Тем не менее во всём надо искать позитив. Сезон ушел на адаптацию, и я вижу, в чем способен прибавлять, приносить пользу команде и реализовать свои лучшие качества. Думаю, болельщиков Башкортостана еще порадую», – цитирует Воробьёва Russia-Hockey.