Купер — об участии в 7-м матче: Кучеров сказал, что знал заранее? Значит, я зря переживал?

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) прокомментировал слова нападающего «молний» Никиты Кучерова о том, что он ни секунды не сомневался, что сыграет с «островитянами» в седьмой встрече.
«Куч сказал, что он знал заранее? Значит, я зря переживал? Ха, это было пятьдесят на пятьдесят на самом деле. Но для ребят возвращение Куча, а также Эрика Чернака стало по-настоящему вдохновляющим фактором», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счётом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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