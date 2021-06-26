НХЛ 29 июня назовёт имена обладателей «Харта», «Линдсея», «Везины», «Норриса» и «Колдера»

НХЛ на официальном сайте сообщила, что завершит объявлять имена обладателей индивидуальных призов 29 июня.



В этот день будут названы победители в пяти номинациях.



«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку (Кирилл Капризов, Алекс Неделькович, Джейсон Робертсон).



«Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды (Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).



«Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику (Адам Фокс, Виктор Хедман, Кейл Макар).



«Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов (Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).



«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю (Марк-Андре Флёри, Филипп Грубауэр, Андрей Василевский).



Ранее были объявлены имена других победителей.



«Кинг Клэнси Трофи» — приз за лидерские качества на льду и вне его, а также заметный вклад в общественную жизнь — Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).



«Билл Мастертон Трофи» — приз за упорство, мужество и преданность хоккею – Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»).



«Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру — Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз»).



«Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду — Александр Барков («Флорида Пантерз»).



«Леди Бинг Трофи» — приз за честную борьбу и джентльменское поведение — Джейккоб Славин («Каролина»).



«Джим Грегори Эворд» — приз лучшему генеральному менеджеру года – Лу Ламорелло («Нью-Йорк Айлендерс»).



Приз Марка Мессье за лидерские качества — Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»).



После завершения регулярного чемпионата стали известны обладатели трёх статистических призов.



«Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)



«Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу — Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)



«Уильям Дженнингс Трофи» — приз вратарю (вратарям) наименее пропускающей команды — Марк-Андре Флёри и Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»).

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