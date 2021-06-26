Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ 29 июня назовёт имена обладателей «Харта», «Линдсея», «Везины», «Норриса» и «Колдера»

НХЛ 29 июня назовёт имена обладателей «Харта», «Линдсея», «Везины», «Норриса» и «Колдера»
Комментарии

НХЛ на официальном сайте сообщила, что завершит объявлять имена обладателей индивидуальных призов 29 июня.

В этот день будут названы победители в пяти номинациях.

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку (Кирилл Капризов, Алекс Неделькович, Джейсон Робертсон).

«Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды (Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).

«Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику (Адам Фокс, Виктор Хедман, Кейл Макар).

«Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов (Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю (Марк-Андре Флёри, Филипп Грубауэр, Андрей Василевский).

Ранее были объявлены имена других победителей.

«Кинг Клэнси Трофи» — приз за лидерские качества на льду и вне его, а также заметный вклад в общественную жизнь — Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).

«Билл Мастертон Трофи» — приз за упорство, мужество и преданность хоккею – Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»).

«Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру — Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз»).

«Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду — Александр Барков («Флорида Пантерз»).

«Леди Бинг Трофи» — приз за честную борьбу и джентльменское поведение — Джейккоб Славин («Каролина»).

«Джим Грегори Эворд» — приз лучшему генеральному менеджеру года – Лу Ламорелло («Нью-Йорк Айлендерс»).

Приз Марка Мессье за лидерские качества — Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»).

После завершения регулярного чемпионата стали известны обладатели трёх статистических призов.

«Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

«Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу — Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

«Уильям Дженнингс Трофи» — приз вратарю (вратарям) наименее пропускающей команды — Марк-Андре Флёри и Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»).

Новость по теме
Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021