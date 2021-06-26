Защитник «Вегаса» Мартинес играл в плей-офф с переломом ноги

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алек Мартинес играл в Кубке Стэнли с переломом ноги.



«В клубе великолепный медицинский штаб.



Я не смог бы сделать это без врачей. Они невероятно работали, чтобы дать мне возможность выйти на лёд и сражаться вместе с ребятами. Большое им спасибо», — цитирует Мартинеса журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».



В текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги защитник провёл 19 матчей и набрал в них шесть очков: забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.



В полуфинале Кубка Стэнли «Вегас» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2-4.

По ходу регулярного чемпионата защитник сыграл 53 игры за «Вегас» и набрал в них 32 очка: забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи.