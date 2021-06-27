Ричардсон: тот «Монреаль» 1993 года можно сравнить с нынешним

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, вспомнил, как играл за «Эдмонтон Ойлерз» против «Монреаля» в сезоне 1992/1993, когда «Канадиенс» последний раз выигрывали Кубок Стэнли.
«Это была просто жёсткая и скупая команда, с которой можно было играть. Мы хотим быть именно такими.
Я думаю, что тогда в лиге был небольшой сюрприз с «Канадиенс », и я думаю, что в этом году есть небольшой сюрприз для нас, зашедших так далеко и добившихся таких хороших результатов. У нас были такие парни, как Гай Карбонно, Кирк Мюллер и Майк Кин, и, конечно же, вратарь Патрика Роя… много характера, отличнsе вратари, жёсткая защита. Я уверен, что ту команду можно однозначно сравнить с нашей нынешней», – цитирует Ричардсона Montreal Gazette.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
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