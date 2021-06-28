Юрзинов-ст.: в своё время у нас из «Динамо» каждый год уезжало в НХЛ пять-шесть звёзд

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о молодых российских хоккеистах.



«Все мои мысли – о молодёжи. В 1992-м году в нас тоже никто не верил, но молодая сборная страны в Альбервилле в ярком стиле взяла олимпийское золото. Молодежь – это тот актив, в который никогда не поздно вкладываться и который может обеспечить результат. Поэтому хотелось бы объединить все наши силы вокруг воспитания молодых хоккеистов и их сохранения внутри России хотя бы на период их формирования.



Знаю, что институт сборных России делает многое, чтобы эту задачу решить. Проведение сборов команд различных возрастов, организация молодежных и юниорских турниров, создание образовательного центра «Сириус», внедрение современных тактических методик – у меня есть большая надежда, что вскоре всё это принесет результат. Но здесь в одиночку ничего не добьёшься, нужна синергия.



Мне посчастливилось много десятилетий работать не только в национальном, но и клубном хоккее. И, как мне кажется, сегодня у нас большие резервы на уровне клубов.



В своё время у нас из московского «Динамо» каждый год уезжало в НХЛ пять-шесть звёзд – и каждое лето благодаря работе клубной системы на эти места уверенно заступали будущие таланты. И было их, образно говоря, уже не пять-шесть, а шесть-семь. Точно так же работало не только «Динамо», но и другие ведущие клубы страны. В итоге российский хоккей удерживал свои лидирующие позиции, а иногда их укреплял.



Сегодня надо вернуть времена этих шести-семи юниоров. Сейчас их – один-два, и оба очень часто уезжают, оставляя после себя пустоту. Вот сейчас на слуху финал Кубка Стэнли. Посмотрите, какие там великолепные российские таланты – Василевский, Кучеров и Сергачёв в «Тампе», молоденький Романов в «Монреале» Что их объединяет?!



В российском клубном хоккее эти звёзды, увы, только промелькнули. Одного из лучших форвардов мирового хоккея Кучерова дома мы вообще толком не увидели, интересного защитника Сергачёва – тоже. Метеором у нас в клубах сверкнули Василевский, в которого в его 18 лет поверил в «Салавате» тренер Владимир Юрзинов-младший, и Романов – вот и всё...



Нам нужна преемственность поколений, планомерное развитие, бережное отношение к каждому таланту. Если из книги вырываем хотя бы одну страницу, произведения не получится.



Не хватает финансов, чтобы удержать молодёжь? Насколько понимаю, молодёжь едет в НХЛ не за долларом, там в первые годы условия более скромные, чем в КХЛ. Значит, она едет за хоккеем, развитием, перспективой», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.