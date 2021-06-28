Купер: не знаю, понимаете ли вы, насколько хорош Василевский в этом плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в преддверии финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игре голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
«Не знаю, понимаете ли вы, насколько хорош Василевский в этом плей-офф. Мы понимаем. Но часть нашего успеха заключается в том, что мы пытаемся не отягощать его лишней ответственностью. В этом я вижу важное отличие нашей нынешней команды от предыдущих, когда без подвигов вратаря нас неминуемо ждали проблемы. В конечном итоге нам нужно всё: и большинство, и меньшинство, и равные составы, и вратарь. Когда всё это работает вместе — в этом я вижу признаки хорошей команды.
Всё это сейчас можно сказать и про «Монреаль», и про нас. Мы знаем парня в наших воротах, потому что он вырос в того победителя, которым является, на наших глазах. Без его успехов нас бы здесь просто не было. То же самое касается «Канадиенс» и Кэри Прайса», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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