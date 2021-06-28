Форвард «Динамо» Тарасов рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Стэнли

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов рассказал, что в финале Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» будет болеть за «Тампу».

«Смотрю матчи, конечно. И признаюсь честно, получаю большое удовольствие от уровня хоккея, который там показывают. Ради такого зрелища можно и не поспать до пяти утра! Например, «Айлендерс» меня удивили, молодцы. Но болел я за «Тампу», потому что со многими ребятами из этого клуба играл либо в одной команде, либо против. Некоторых из этого состава знаю по «Сан-Хосе». Так что в финале мои симпатии на их стороне. Хотел бы, чтобы они снова Кубок выиграли», – цитирует Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, что первая финальная встреча Кубка Стэнли состоится 29 июня в 3:00 мск.