«Торонто» ведёт переговоры по новому контракту с Симмондсом

Руководство хоккейной команды «Торонто Мэйпл Лифс» хочет, чтобы нападающий Уэйн Симмондс остался в команде. Клуб рассчитывает продлить контракт с 32-летним игроком, и в данный момент стороны близки к заключению соглашения. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Эллиотт Фридман.

В регулярном чемпионате НХЛ Уэйн провёл 38 матчей и набрал 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету одна результативная передача в семи встречах.

Симмондс перед началом минувшего сезона подписал с клубом новым контракт. Соглашение было рассчитано на год, зарплата составила € 1,5 млн.