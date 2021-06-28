«Торонто» ведёт переговоры по новому контракту с Симмондсом
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Руководство хоккейной команды «Торонто Мэйпл Лифс» хочет, чтобы нападающий Уэйн Симмондс остался в команде. Клуб рассчитывает продлить контракт с 32-летним игроком, и в данный момент стороны близки к заключению соглашения. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Эллиотт Фридман.
В регулярном чемпионате НХЛ Уэйн провёл 38 матчей и набрал 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету одна результативная передача в семи встречах.
Симмондс перед началом минувшего сезона подписал с клубом новым контракт. Соглашение было рассчитано на год, зарплата составила € 1,5 млн.
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