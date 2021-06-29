Кучеров вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».

Кучеров вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги. В его активе стало 125 очков в 109 матчах, благодаря чему он превзошёл результата нападающего «Бостон Брюинз» Давида Крейчи (124 очка в 156 встречах).

Первое место в этой номинации занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 191 очко в 174 матчах. Среди россиян лидирует его одноклубник Евгений Малкин (174 балла в 170 матчах), далее располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 135 очков в 141 матче.